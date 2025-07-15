Главные новости за 15 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Российский аукционный дом (РАД) 19 августа проведет торги по продаже действующего таможенного терминала в Выборге, общая площадь которого составляет 3,9 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота — 500 млн рублей. Эксперты прогнозируют зданию будущее склада для маркетплейса или логистического центра. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским призвал усилить давление не только на Москву, но и на Петербург, сообщает The Washington Post. По данным журналиста Дэвида Игнатиуса, господин Трамп спросил у украинского президента, почему ВСУ не ударили по столице России. В ответ господин Зеленский заявил, что Киев мог бы ударить по Москве, если бы Вашингтон предоставил оружие.

На первом месте в рейтинге моделей авто, чаще всего использовавшихся в качестве такси, летом текущего года в Петербурге оказалась Hyundai Solaris — ее доля составила 14,9%. Такими данными по итогам анализа продаж с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито»). Вторую строчку среди наиболее популярных моделей для такси по продажам заняла Volkswagen Polo, чья доля — 10,4%, третью — Kia Rio с 7,1%. Четвертое место досталось Kia Optima, получившей 5,5%, пятое — Skoda Octavia с 4,2%.

Индивидуальный предприниматель, привлеченный АО «Метрострой Северной Столицы» в качестве контрагента по государственному контракту на поставку нутромера микрометрического, похитил около 440 тыс. рублей, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры. Факт хищения средств, выданных в качестве аванса, выявила прокуратура Петербургского метрополитена. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По итогам шести месяцев текущего года продажи электромобилей брендов Zeekr и Avatr в Санкт-Петербурге сократились на 70%. Такие данные 15 июля привел аналитический центр «Автомаркетолог». При этом Zeekr остается лидером по регистрациям новых электрокаров в городе на Неве — 99 в первом полугодии против 327 за аналогичный период 2024 года.

Управляющий директор «Кингисеппского машиностроительного завода» Михаил Даниленко заявил, что на базе военно-промышленного холдинга в Петербурге запустили Единый центр по производству морских дронов. В Центре также планируют собирать коптеры и для гражданских целей. Они будут предназначаться для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Устройства актуальны для таких ведомств, как МЧС и Ространснадзор.

За использование телефона во время управления наземным общественным транспортом следует в десять раз увеличить размер штрафа. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»), сообщила «Парламентская газета». Пока за болтовню по телефону предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. По мнению парламентария, его следует увеличить до 15 тыс. рублей.

По результатам первого полугодия 2025 года объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 55,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано отставание почти на 8%, сообщили в пресс-службе NF Group. Наибольшую сумму вложили в площадки под девелопмент — 23,6 млрд рублей, 43% от общего объема инвестиций. Далее идет торговая недвижимость с показателем 14,2 млрд рублей, 26%.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, которого приговорили к шести годам колонии за мошенничество и кражу вещей у экс-начальника. Сумму размера материального ущерба сократили более чем в два раза. По гражданскому иску Иевского также оштрафовали на 78 млн рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, осужденный и защита просили приговор Куйбышевского районного суда отменить, а самого бывшего помощника господина Курпатова оправдать.

В Санкт-Петербурге мировой суд впервые лишил прав по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения) водителя моноколеса. О судебном прецеденте 15 июля сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Петербурга Дарья Лебедева. Дорожный инцидент произошел в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец ехал по городу на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh мощностью 1 900 Вт в состоянии алкогольного опьянения.

Власти Ленинградской области предлагают в упрощенном порядке изымать земельные участки сельхозназначения, зарастающие борщевиком. С соответствующей инициативой губернатор региона Александр Дрозденко обратился к депутатам Государственной думы. Глава субъекта напомнил, что Ленобласть добилась официального признания борщевика сорняком. В регионе имеется программа борьбы с этим растением, включая штрафы за наличие борщевика на участках.

Во вторник, 15 июля, вступило в силу распоряжение комитета по транспорту Петербурга о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров. Об этом напомнили в пресс-службе Комтранса. В частности, новые правила обязывают курьеров иметь опрятный вид, на транспортном средстве (ТС) и одежде должны быть специальные светоотражающие элементы. Также на одежде, сумке и ТС должен размещаться читаемый идентификационный номер.