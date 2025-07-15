По факту хищения 440 тысяч рублей у петербургского метро возбудили уголовное дело

Индивидуальный предприниматель, привлеченный АО «Метрострой Северной Столицы», в качестве контрагента по государственному контракту на поставку нутромера микрометрического, похитил около 440 тыс. рублей, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Факт хищения средств, выданных в качестве аванса, выявила прокуратура Петербургского метрополитена. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на обслуживание газового оборудования в метро Петербурга потратят 96 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 27 июня 2025 года.

Андрей Маркелов