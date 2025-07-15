Продажи электрокаров Zeekr и Avatr за I полугодие сократились в Петербурге на 70%

По итогам шести месяцев текущего года продажи электромобилей брендов Zeekr и Avatr в Санкт-Петербурге сократились на 70%. Такие данные 15 июля приводит аналитический центр «Автомаркетолог». При этом Zeekr остается лидером по регистрациям новых электрокаров в городе на Неве — 99 в первом полугодии против 327 за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе-июне 2025-го в Петербурге не было зарегистрировано ни одного нового электромобиля BMW, Lotus, «Москвич» и Porsche. За первые шесть месяцев прошлого года на эти четыре марки приходилось 58 проданных в городе электрокаров, отмечает Telegram-канал AutoRun SPb.

Близкий результат показал Volkswagen — один зарегистрированный автомобиль ID.4 против 33 за первое полугодие прошлого года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Петербург снова обошел Москву по ценам на зарядку электромобилей.

Подробнее о ситуации на авторынке в этом сегменте — в материале «Ъ-СПб» «Электромобили теряют импульс».

Андрей Цедрик