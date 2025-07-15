Под таможенный терминал ищут нового хозяина

Российский аукционный дом (РАД) 19 августа проведет торги по продаже действующего таможенного терминала в Выборге, общая площадь которого составляет 3,9 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота — 500 млн рублей. Эксперты прогнозируют зданию будущее склада для маркетплейса или логистического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Склад временного. Выборг, Транспортная ул, дом 12

Фото: АО «Российский аукционный дом» Склад временного. Выборг, Транспортная ул, дом 12

Фото: АО «Российский аукционный дом»

Объект площадью 3,9 тыс. кв. м расположен на Транспортной улице, 12, в Выборге. В комплекс входят двухэтажный административно-производственный блок с пунктом таможенного контроля, склад площадью 934 кв. м, двухэтажный диспетчерско-технический центр для таможенного оформления — 2,4 тыс. кв. м и земельный участок площадью 2,6 га. В Северо-Западном таможенном управлении касательно будущего и статуса терминала оперативно ответить не смогли. В то же время аналитик Data Insight Сергей Семко предположил, что таможню можно приспособить под склад маркетплейса, хотя цена, даже несмотря на востребованность в таком случае, слегка завышена.

С коллегой согласна управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По мнению эксперта, с точки зрения рыночной стоимости начальная цена в 500 млн рублей выглядит завышенной и отражает скорее потенциальный инвестиционный интерес, чем текущую рыночную ситуацию. «Необходимо учитывать, что объект не имеет непосредственного доступа к морскому терминалу, а также не относится к классу складов А — здания построены более десяти лет назад и могут потребовать модернизации»,— добавила госпожа Косарева.

Ее поддержал и старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев, отметив, что в условиях снижения спроса этот лот может оказаться непривлекательным на текущем рынке, если не снизить его стоимость. Благодаря чему минимальная цена в 240 млн рублей ближе к реалиям, особенно если рассматривать объект без учета нематериальных активов, таких как лицензии. Нижняя планка выглядит более сбалансированной.

Однако аналитики сходятся во мнении, что в большей степени объект интересен из-за его локации, а предполагаемым покупателем могут стать логистические и таможенные компании.

Стефания Барченкова