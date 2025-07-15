Hyundai Solaris стал самым популярным б/у автомобилем такси для продажи в Петербурге

На первом месте в рейтинге моделей авто, чаще всего использовавшихся в качестве такси, летом текущего года в Петербурге оказалась Hyundai Solaris — ее доля составила 14,9%. Такими данными по итогам анализа продаж с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вторую строчку среди наиболее популярных моделей для такси по продажам заняла Volkswagen Polo, чья доля — 10,4%, третью — Kia Rio с 7,1%. Четвертое место досталось Kia Optima, получившей 5,5%, пятое — Skoda Octavia с 4,2%.

Эксперты проанализировали данные в целом о марках продаваемых машин на платформе летом 2025 года, в истории которых есть сведения об использовании в такси. Здесь лидерами по Петербургу оказались Kia, доля которой на вторичном рынке достигла 19,8%, Hyundai (17,8%) и Volkswagen (14,3%). Замыкают пятерку — Skoda и Lada: 8,8% и 6,4% соответственно.

При этом, согласно исследованию, отмечен рост спроса на автомобили марки Chery — в июне ими интересовались на 88,7% чаще, чем в мае. Модели отечественного бренда Lada стали востребованнее на 40,5%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что количество легальных такси в Петербурге в первом полугодии увеличилось на 13%. В общей сложности в базе на сегодняшний день есть информация более чем о 63,5 тыс. транспортных средствах, которые обслуживают пассажиров.

Андрей Цедрик