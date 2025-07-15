Трамп предложил Зеленскому усилить давление на Москву и Петербург

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским призвал усилить давление не только на Москву, но и Петербург, сообщает The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным журналиста Дэвида Игнатиуса, господин Трамп спросил у украинского президента, почему ВСУ не ударили по столице России. В ответ господин Зеленский заявил, что Киев мог бы ударить по Москве, если бы Вашингтон предоставил оружие.

Накануне Дональд Трамп, недовольный последними событиями на фронте, пригрозил ввести очень серьезные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не заключат в течение 50 дней.

Подобнее о новом витке конфликта читайте в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Андрей Маркелов