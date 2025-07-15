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Ленобласть предложила в упрощенном порядке изымать зарастающие борщевиком земли

Власти Ленинградской области предлагают в упрощенном порядке изымать земельные участки сельхозназначения, зарастающие борщевиком. С соответствующей инициативой губернатор региона Александр Дрозденко обратился к депутатам Государственной думы.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Глава субъекта напомнил, что Ленобласть добилась официального признания борщевика сорняком. В регионе имеется программа борьбы с этим растением, включая штрафы за наличие борщевика на участках.

«Земля в Ленобласти очень востребована — у нас десятки заявлений от аграриев и инвесторов на новые участки и их надо вовлекать в оборот»,— заключил губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС разработает закон для борьбы с борщевиком.

Татьяна Титаева

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