Ленобласть предложила в упрощенном порядке изымать зарастающие борщевиком земли
Власти Ленинградской области предлагают в упрощенном порядке изымать земельные участки сельхозназначения, зарастающие борщевиком. С соответствующей инициативой губернатор региона Александр Дрозденко обратился к депутатам Государственной думы.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Глава субъекта напомнил, что Ленобласть добилась официального признания борщевика сорняком. В регионе имеется программа борьбы с этим растением, включая штрафы за наличие борщевика на участках.
«Земля в Ленобласти очень востребована — у нас десятки заявлений от аграриев и инвесторов на новые участки и их надо вовлекать в оборот»,— заключил губернатор.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС разработает закон для борьбы с борщевиком.