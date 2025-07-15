Цивилев призвал в 10 раз увеличить штраф за звонки по телефону за рулем автобуса

За использование телефона во время управления наземным общественным транспортом следует в десять раз увеличить размер штрафа. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»), пишет «Парламентская газета».

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Пока за болтовню по телефону предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. По мнению парламентария, его следует увеличить до 15 тыс. рублей. Господин Цивилев с такой идеей обратился в департамент госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта, обращение адресовано директору структуры Сергею Семенову.

Депутат отметил, что постоянно получает жалобы от пассажиров. Невозможность оторваться от гаджета приводит к тому, что водители отвлекаются и допускают аварийные ситуации. Алексей Цивилев осведомлен и о том, что иногда работники разговаривают по видеосвязи или отправляют голосовые сообщения.

«Учитывая, что водители общественного транспорта несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров, считаю целесообразным ввести дифференцированный подход и ужесточить для них наказание за это правонарушение, десятикратно увеличив размер штрафа — до 15 тысяч рублей»,— содержится в обращении.

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Татьяна Титаева