Суд в Петербурге впервые лишил водительских прав за нетрезвую езду на моноколесе

В Санкт-Петербурге мировой суд впервые лишил прав по 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения) водителя моноколеса. О судебном прецеденте 15 июля сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Дорожный инцидент произошел в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец ехал по городу на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh мощностью 1 900 Вт в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0.255 мг/л.

Интересно, что сам правонарушитель свою вину не признал, заявив суду, что был трезв. Суд отметил, что вышеуказанное моноколесо, с точки зрения действующего законодательства, является транспортным средством.

В итоге Мировой судья судебного участка № 87 Санкт-Петербурга лишила гражданина прав на 1,5 года и назначила штраф в размере 45 тыс. рублей.

Как отметила госпожа Лебедева в разговоре с «Ъ-СПб», этот случай лишения судом прав за нетрезвую езду на подобного рода СИМ стал первым на Северо-Западе.

Напомним, что в Петербурге следить за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности, велосипедов и электровелосипедов будут с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «За курьерами проследят по камерам».

Андрей Цедрик