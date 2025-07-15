Экс-министру Смирнову изменили меру пресечения на запрет определенных действий

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в продлении ареста бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову и изменил меру пресечения на запрет определенных действий, сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, Николай Смирнов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за общее покровительство. Он был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. На суде 6 февраля стало известно, что Николай Смирнов получил взятку через посредника.

Николай Смирнов был освобожден в зале суда. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Николаю Смирнову до 17 июля. Адвокат бывшего министра просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд апелляционной инстанции отклонил жалобу.

В деле экс-министра фигурируют его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Кроме того, по делу Николая Смирнова был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.

Полина Щуцкая