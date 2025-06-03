Свердловский экс-министр энергетики и ЖКХ Смирнов останется под стражей

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова до 17 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, Николай Смирнов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за общее покровительство. Он был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. На суде 6 февраля стало известно, что Николай Смирнов получил взятку через посредника в виде денег, которая предназначалась «за общее покровительство».

Адвокат Николая Смирнова просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд апелляционной инстанции отклонил жалобу.

В деле экс-министра задействованы его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Кроме того, по делу Николая Смирнова был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.

Полина Щуцкая