Главные новости за 14 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве по факту скандального закрытия спортивного клуба Happy Fitness. Фитнес-клуб на юго-востоке города прекратил работу 1 июля, не предупредив ни клиентов, ни персонал. Администрация ТРЦ настаивает, что Happy Fitness систематически просрочивал и так льготную арендную плату, в связи с чем на этот раз ее было решено повысить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Метаноловый проект «Лукойла» получил от Главгосэкспертизы отрицательное заключение на корректировку проектно-сметной документации первого этапа реконструкции терминала в порту Высоцк Ленинградской области. Эксперты полагают, что решение связано с крайней опасностью для объектов в связи с угрозой террористических атак. При этом сам проект вызывает у аналитиков ряд серьезных вопросов. Подробнее — в материале «Метанол "Лукойла" ушел в отрицание».

Город на Неве стал одним из лидеров среди регионов России за прошедший год по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья — +12%. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Мегаполис уверенно держится в топ-10. Серьезнее всего цены на «квадрат» на вторичном рынке увеличились в Курской области (+26%), Республика Алтай находится на второй строчке с показателем +21%, тройку замыкает Республика Удмуртия (+16%).

Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга за шесть месяцев текущего года составил 38 млрд рублей, что является минимальным показателем с 2021 года. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились в компании IBC Real Estate. Показатель этого года на 24% уступает результату за аналогичный период 2024-го. Тогда за первые полгода в петербургскую недвижимость инвестировали 50 млрд руб.

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким сообщила 14 июля в своем Telegram-канале, что новый склад компании в Шушарах, построенный после крупного пожара в январе 2024 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. «Мы ждали этого 1,5 года с момента пожара. События тех дней сложно передать словами и невозможно забыть. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент рядом, работал не покладая рук, и тем, кто восстановил склад»,— написала госпожа Ким.

Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать иск прокуратуры к участникам коллектива «Порнофильмы». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, истец требует признать композицию «Выключите гимн» экстремистским материалом. Специалисты провели анализ и выяснили, что текст песни содержит психологические и лигвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Беларусь сказал лидеру государства Александру Лукашенко, что Республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров города на Неве, сообщает пресс-служба Смольного. Товарооборот в 2024 году между Петербургом и Минском составил более 3 млрд долларов. Это на 7% больше, чем в 2023 году. Стороны также обсудили вопросы по выпуску совместной конкурентноспособной продукции.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский заявил в интервью парламентскому телевидению, что предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в РФ на сегодняшний день нет. Парламентарий отметил, что национальный мессенджер Max от VK запускается не вместо, а в дополнение к существующим сервисам.

Петербургские сотрудники ФСБ сожгли на специальном испытательном полигоне 530 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба силовиков. Полтонны наркотиков были вещественными доказательствами по разным уголовным делам, по ним уже вынесены обвинительные приговоры. Мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию.

На 88-м году жизни скончался врач-хирург, член Санкт-Петербургского отделения РАН, президент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, профессор Николай Яицкий. Об этом сообщили в пресс-службе СПбО РАН. Господин Яицкий ушел из жизни 11 июля. Церемония прощания состоится 16 июля в 11:00 в 7-й аудитории ПСПбГМУ.

Белоруссия в 2025 году планирует перевезти через терминал «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербурга около 7 млн тонн грузов, в том числе нефтепродуктов. Об этом президент Республики Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого». Господин Лукашенко поблагодарил господина Беглова за поддержку в строительстве в Петербурге новых портовых мощностей для Республики, назвав губернатора «настоящим белорусом».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел собрание оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе. В своем Telegram-канале господин Дрозденко заявил, что местные власти совместно с силовыми структурами будут корректировать меры по защите территорий субъекта на воде и в воздухе. «С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти»,— написал глава 47-го региона.