Депутат Боярский: Предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp сегодня нет

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский заявил в интервью парламентскому телевидению, что предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в РФ на сегодняшний день нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Парламентарий отметил, что национальный мессенджер Max от VK запускается не вместо, а в дополнение к существующим сервисам. «WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу»,— сказал господин Боярский.

Депутат подчеркнул, что россияне вправе делать «свой суверенный выбор» и пользоваться иностранными платформами, либо попробовать для себя отечественную площадку.

В конце июня Сергей Боярский, выступая на профильной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), которая, в том числе, была посвящена серьезной проблеме кибермошенничества в стране, посетовал, что если отечественные сотовые операторы уже объединились и меняются базами дискредитировавших себя номеров, то WhatsApp и Telegram «плевать на всех хотели» и не предоставляют правоохранителям информацию о «бенефициарах».

Между тем в беседе с «Ъ-СПб» консультант по компьютерной безопасности Алексей Шляпужников высказал мнение, что запрет данных площадок не будет эффективен по ряду причин. При этом национальный мессенджер, считает он, действительно поможет снизить риски от мошенничества, но только при соблюдении определенных условий.

Подробности — в интервью с экспертом Алексеем Шляпужниковым на сайте «Ъ-СПб».

Андрей Кучеров