Президент ПСПбГМУ Николай Яицкий скончался на 88-м году жизни
На 88-м году жизни скончался врач-хирург, член Санкт-Петербургского отделения РАН, президент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, профессор Николай Яицкий. Об этом сообщили в пресс-службе СПбО РАН.
Фото: Пресс-служба СПбО РАН
«Президиум СПбО РАН выражает искренние соболезнования родным и близким»,— говорится в публикации.
Господин Яицкий ушел из жизни 11 июля. Церемония прощания состоится 16 июля в 11:00 в 7-й аудитории ПСПбГМУ. Отпевание будет проходить в Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.
В ПСПбГМУ (ранее — Первый Ленинградский медицинский институт,— «Ъ-СПб») Николай Яицкий работал с 1968 года. В 1988-2008 годах он занимал пост ректора университета, а с 2008-го — президента вуза.