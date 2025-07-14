Президент ПСПбГМУ Николай Яицкий скончался на 88-м году жизни

На 88-м году жизни скончался врач-хирург, член Санкт-Петербургского отделения РАН, президент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, профессор Николай Яицкий. Об этом сообщили в пресс-службе СПбО РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СПбО РАН Фото: Пресс-служба СПбО РАН

«Президиум СПбО РАН выражает искренние соболезнования родным и близким»,— говорится в публикации.

Господин Яицкий ушел из жизни 11 июля. Церемония прощания состоится 16 июля в 11:00 в 7-й аудитории ПСПбГМУ. Отпевание будет проходить в Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.

В ПСПбГМУ (ранее — Первый Ленинградский медицинский институт,— «Ъ-СПб») Николай Яицкий работал с 1968 года. В 1988-2008 годах он занимал пост ректора университета, а с 2008-го — президента вуза.

Дарья Астанина