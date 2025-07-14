Глава Ленобласти заявил о планах по корректировке мер защиты на воде и в воздухе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел собрание оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе. В своем Telegram-канале господин Дрозденко заявил, что местные власти совместно с силовыми структурами будут корректировать меры по защите территорий субъекта на воде и в воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти»,— написал глава 47-го региона.

Ранее Александр Дрозденко опубликовал памятку о действиях при обнаружении БПЛА.

Дарья Астанина