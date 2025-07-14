Объем инвестиций в недвижимость Петербурга упал до минимума с 2021 года

Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга за шесть месяцев текущего года составил 38 млрд рублей, что является минимальным показателем с 2021 года. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились в компании IBC Real Estate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Показатель этого года на 24% уступает результату за аналогичный период 2024-го. Тогда за первые полгода в петербургскую недвижимость инвестировали 50 млрд рублей. Всего с января по июнь 2025 года зафиксировано 18 сделок.

Лидерами в структуре инвестиций стали сразу три сегмента: торговый, жилой и складской. Объем сделок в каждом из них составил порядка 10 млрд руб. — по 26% от общего объема. В каждом сегменте было по четыре транзакции. Оставшиеся 22% пришлись на другие типы активов: 4 млрд рублей — на многофункциональные комплексы (МФК), по 2 млрд рублей — на гостиничную и офисную недвижимость.

Инвестиции в составе активов ЗПИФ составили 10 млрд рублей или 25% от общего объема. Это на 22% выше результата за аналогичный период 2024 года, когда показатель составлял всего 2 млрд рублей или 3% от совокупного объема инвестиций.

Рост числа сделок с участием УК ЗПИФ сформирован в результате закрытия в начале 2025 года крупнейшей на рынке транзакции — покупки складского комплекса «Адмирал» (108 тыс. кв. м) стоимостью 7,5 – 8 млрд рублей, который вошел в состав фонда «РД 2» под управлением УК «ВИМ Сбережения» (ранее – «Сбережения плюс»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ленобласть сохранила прошлогодние объемы ввода жилья в первом полугодии.

Артемий Чулков