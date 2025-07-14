Свыше 500 кг кокаина на сумму более 5 млрд рублей сожгли в Петербурге

Петербургские сотрудники ФСБ сожгли на специальном испытательном полигоне 530 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба силовиков.

Полтонны наркотиков были вещественными доказательствами по разным уголовным делам, по ним уже вынесены обвинительные приговоры. Мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, семья из Ленобласти сделала неожиданную находку во время тихой охоты в лесах под Лугой. В земле оказались закопаны мешки с 60 кг синтетического наркотика. Укромное место было скрыто еловыми ветками.

Андрей Маркелов