Прокуратура потребовала признать экстремистской одну из песен группы «Порнофильмы»

Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать иск прокуратуры к участникам коллектива «Порнофильмы». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По ее словам, истец требует признать композицию «Выключите гимн» экстремистским материалом. Специалисты провели анализ и выяснили, что текст песни содержит психологические и лигвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Прокуратура также просит направить композицию «Выключите гимн» на диске в Минюст для включения в федеральный список экстремистских материалов. Известно, что один из лидеров коллектива Владимир Котляров признан иноагентом и с начала СВО живет в Грузии. Судебное заседание назначено на 13 августа.

Ранее «Ъ» писал, что Минюст внес Владимира Котлярова в реестр иноагентов в августе 2023-го. Ведомство обосновало свое решение тем, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, а также участвовал в создании материалов иностранных агентов.

Андрей Маркелов