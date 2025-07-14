Беглов встретился с Лукашенко в Минске и обсудил сотрудничество в ряде сфер

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Беларусь сказал лидеру государства Александру Лукашенко, что Республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров города на Неве, сообщает пресс-служба Смольного. Товарооборот в 2024 году между Петербургом и Минском составил более 3 млрд долларов. Это на 7% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с лидером Беларуси Александром Лукашенко

Фото: Telegram-канал «Пул Первого» Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с лидером Беларуси Александром Лукашенко

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Стороны также обсудили вопросы по выпуску совместной конкурентноспособной продукции. Губернатор привел в пример тракторный завод, который широко использует белорусские коммплектующие и представлен в Республике официальным дилером. Не менее перспективным стороны увидели сотрудничество в сфере электробусов. Город сейчас закупает партию из 99 машин.

Также Петербург в этом году ожидает поставку 230 тыс. тонн продукции растительного и животного происхождения из Беларуси. По мнению господина Беглова, это качественная продукция, которая завоевала популярность на всем Северо-Западе. Он добавил, что в одном из крупных торговых центров мегаполиса открыта и работает выставка белорусских товаров, которую посещают тысячи города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Беглов вручил актрисе Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Андрей Маркелов