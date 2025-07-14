Белоруссия планирует перевезти через порт «Бронка» до 7 млн тонн грузов в 2025 году
Белоруссия в 2025 году планирует перевезти через терминал «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербург около 7 млн тонн грузов в том числе нефтепродуктов. Об этом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Господин Лукашенко поблагодарил господина Беглова за поддержку в строительстве в Петербурге новых портовых мощностей для республики, назвав губернатора «настоящим белорусом».
«Всегда вас поддерживал и буду поддерживать на любом уровне. Вы для нас настоящий белорус, если можно так сказать»,— обратился к Александру Беглову президент страны.
Александр Лукашенко также озвучил планы по возможному строительству нового порта в Мурманске, уточнив, что пока Заполярье рассматривается как резервное место, а порт в Петербурге — как «основная дорога в мир» для белорусской продукции.
Ранее «Ъ-СПб» писал о заявлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ходе рабочего визита в Беларусь, что республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров города на Неве.