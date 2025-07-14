Главные новости за 14 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край занял третью позицию в рейтинге российских регионов по приросту объема закупок у самозанятых граждан за первое полугодие 2025 года. Прирост составил 630 млн руб.

Власти Краснодарского края продлили действие ограничений на пребывание в лесах до 30 июля. Меры введены с 12 июня в связи с высоким уровнем пожарной опасности.

Просроченная задолженность по розничным банковским кредитам в Краснодарском крае составила 67,2 млрд руб. С начала года показатель увеличился на 21,4%.

Мошенники создали фейковые страницы с авиабилетами в Геленджик. По данным специалистов, скамеры распространяют фишинговые ресурсы, предлагая билеты из Москвы в Геленджик по цене 35 837 руб.

Майкопский городской суд приостановил работу сети предприятий общественного питания Yappi на 90 дней из-за массового отравления посетителей. 8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента, у них диагностировали кишечную инфекцию.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала 2025 года выдал бизнесу более 1,2 млрд руб. займов на льготных условиях.

В Краснодарском крае заключили первое прямое концессионное соглашение по развитию трамвайной инфраструктуры. Оно позволит обеспечить льготное финансирование проекта в объеме 15,6 млрд руб.

В Краснодарском крае за пять лет количество избирателей увеличилось на 5,43%. Сейчас их численность составляет 4,4 млн человек.

Русло реки Догуаб в селе Михайловский Перевал под Геленджиком расчистят до конца 2026 года. Технические решения для участка протяженностью 2,5 км есть, финансирование выделили.