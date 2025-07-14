Русло реки Догуаб под Геленджиком расчистят до конца 2026 года

Русло реки Догуаб в селе Михайловский Перевал под Геленджиком расчистят до конца 2026 года. Об этом стало известно на приеме граждан, который провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по поручению президента, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Директор клуба в Михайловском Перевале обращалась к президенту России с просьбой защитить село от горной реки. В период паводков река Догуаб разливается, затапливает дорогу и огороды. Губернатор подчеркнул, что решать проблему нужно оперативно, так как после залповых ливней горные реки могут нести большую угрозу населенным пунктам.

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что в селе Михайловский Перевал, через которое протекает река, проживает свыше 400 человек. Расчистка русла поможет минимизировать риск подтоплений.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин сообщил, что технические решения для участка протяженностью 2,5 км есть, финансирование выделили. Техника прибудет в августе, работы планируют завершить не позднее первого квартала 2026 года.

Алина Зорина