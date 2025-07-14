Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу 1,2 млрд рублей льготных займов

Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала 2025 года выдал бизнесу более 1,2 млрд руб. займов на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, Фонд микрофинансирования предлагает средства на развитие бизнеса по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых для приоритетных отраслей экономики. С начала года выдали 442 микрозайма. Наиболее востребованным стал микрозаем «Фермер», по которому выдали 155 кредитов на сумму почти 451 млн руб. Чаще всего в фонд обращаются индивидуальные предприниматели, за полгода они получили 304 займа.

В этом году запустили новый микрозаем «Специальный Анапа» для субъектов малого и среднего бизнеса, расположенных в Анапе и Темрюкском районе и пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Они получают от 100 тыс. до 5 млн руб. со сроком до 36 месяцев по ставке 2% годовых. Получить заем могут предприниматели, чья выручка снизилась на 30% и более. Средства можно направить на строительство и реконструкцию объектов, заработную плату, аренду и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в Краснодарском крае расширили функционал микрозайма «Отельер». Для категории «Благоустройство», в которую входят объекты, участвующие в развитии инфраструктуры в Анапе и Темрюкском районе, ставка снижена до 3,25% годовых. Средства предоставляются также на модернизацию и строительство туробъектов, бассейнов, открытых кинотеатров, детских и спортивных площадок.

По данным администрации, отдельным направлением стало расширение возможностей для малых технологических компаний. С начала этого года они могут привлекать средства по льготной ставке 0,1% годовых.

Алина Зорина