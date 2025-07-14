Мошенники создали фейковые страницы с авиабилетами в Геленджик

ИБ-компания F6 зафиксировала активность мошеннических схем, связанных с подделкой веб-страницы одного из крупных онлайн-агрегаторов по продаже авиабилетов. По данным специалистов, скамеры распространяют фишинговые ресурсы, предлагая билеты из Москвы в Геленджик по цене 35 837 руб., пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В компании отмечают, что мошенническая схема реализована по принципу «Мамонт» и охватывает как фиктивную продажу, так и возврат билетов.

По оценке F6, за операцией могут стоять как минимум три группы злоумышленников. На поддельной странице имитируется интерфейс агрегатора, при этом сам ресурс создается с минимальными усилиями — фактически «в пару кликов». После ввода данных карты жертвы при оплате или возврате средств происходит списание денежных средств в пользу мошенников. Обнаруженные фишинговые ссылки были направлены на блокировку.

Активизация схем совпала с сообщением Росавиации о возобновлении авиасообщения с Геленджиком. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена начать регулярные рейсы на курорт с 18 июля, «Уральские авиалинии» — с 24 июля. S7 Airlines откроет направление из Новосибирска 7 августа, а из Москвы — 8 августа.

Вячеслав Рыжков