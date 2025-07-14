Ограничения на пребывание в лесах Краснодарского края продлили до 30 июля

Власти Краснодарского края продлили действие ограничений на пребывание в лесах до 30 июля. Меры введены с 12 июня в связи с высоким уровнем пожарной опасности, зафиксированным на значительной части территории региона, напомнили в пресс-службе краевого главка МЧС.

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В соответствии с установленным режимом, на период до конца месяца запрещено разведение открытого огня, использование мангалов, а также ограничен въезд автотранспорта в лесные массивы. При этом пешие маршруты остаются доступными, однако туристам предписано строго соблюдать требования противопожарной безопасности.

В настоящее время 4-й класс пожарной опасности установлен в 31 муниципалитете, еще в восьми действует 5-й — наивысший уровень. Особый противопожарный режим распространяется на все муниципальные образования Краснодарского края.

Под наблюдением находятся 45 туристических групп. Также действует пять экстренных предупреждений, в том числе о высокой и чрезвычайной пожароопасности, сильной жаре и неблагоприятных метеоусловиях.

Вячеслав Рыжков