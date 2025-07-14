Кубань вошла в топ-3 регионов по приросту объема закупок у самозанятых

Краснодарский край занял третью позицию в рейтинге российских регионов по приросту объема закупок у самозанятых граждан за первое полугодие 2025 года. По данным Корпорации МСП, опубликованным ТАСС, прирост составил 630 млн руб., уступив по этому показателю лишь Москве и Оренбургской области, где рост достиг 1 млрд руб. В пятерку также вошли Пермский и Приморский края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совокупный объем закупок крупнейшими государственными компаниями у самозанятых с января по июнь текущего года превысил 9,3 млрд руб., увеличившись на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество самозанятых, сотрудничающих с госзаказчиками, выросло почти на 5%, достигнув 5,6 тыс. человек.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, распространение на самозанятых льгот, действующих для малого и среднего бизнеса в сфере госзакупок, упростило их участие в процедурах и способствовало расширению их вовлеченности.

Наиболее востребованными среди госкомпаний оказались услуги финансовых посредников, страховых агентов, специалистов по рекламе, маркетинговым исследованиям, научно-техническому сопровождению, а также представителей культурной и развлекательной сфер.

С 2019 года самозанятые заключили около 45,5 тыс. договоров на сумму более 33,7 млрд руб. Общее число поставщиков в этом сегменте превысило 22,5 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков