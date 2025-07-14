Просроченная задолженность по кредитам на Кубани выросла до 67,2 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2025 года просроченная задолженность (свыше трех месяцев) по розничным банковским кредитам в Краснодарском крае составила 67,2 млрд руб. С начала года данный показатель увеличился на 21,4%. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе открытых данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом на 1 июня этого года задолженность по кредитам на Кубани составила 689,1 млрд руб. Доля просроченной задолженности в общем портфеле — 9,75%. По показателю просрочки по розничным кредитам Краснодарский край находится на третьем месте в России после Москвы (123 млрд руб.) и Московской области (108 млрд руб.). Четвертую и пятую строчку рейтинга кредитных должников занимают Санкт-Петербург (49 млрд руб.) и Тюменская область (49 млрд руб.).

Рост просроченной задолженности по розничным кредитам (исключая жилищное кредитование) в ЮФО за пять месяцев этого года составил 19,3%, показатель достиг значения в 151 млрд руб. (на 1 января 2025 года — 126,6 млрд руб.). На 1 июня размер просроченной задолженности по розничным кредитам в Адыгее составил 6,2 млрд руб. (рост за пять месяцев — 17,1%), в Крыму — 4,1 млрд руб. (+21,2%), в Севастополе — 940 млн руб. (21,8%), в Ростовской области — 39,1 млрд руб. (16,8%), в Ставропольском крае — 27,8 млрд руб. (+20,5%).

В России портфель проченных розничных кредитов без учета ипотеки с начала года увеличился на 17,4%, их совокупный объем вырос на 204 млрд руб. и превысил 1,37 трлн руб. Доля просроченной задолженности в портфеле выросла с 7,45% на 1 января до 8,99% на 1 июня 2025 года.

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, просроченную задолженность генерировали необеспеченные потребительские кредиты. Эксперт полагает, что если динамика роста просрочки по рознице не остановится, то к концу 2025 года доля проблемной задолженности в банковском портфеле будет выше 10%.

«Каждый десятый кредитный рубль окажется проблемным. Это может ужесточить и без того жесткую кредитную политику банков в отношении необеспеченных кредитов»,— говорит господин Аксенов.

По его оценке, массовый характер неплатежей приходится на кредиты, оформленные на стыке лета-осени 2024 года, когда заемщиков мотивировали брать кредиты прогнозами ужесточения кредитной политики.

«Как результат — люди ошиблись в расчетах и не могут платить. Часто встречаются ситуации, когда людям кажется, что им срочно нужны деньги и процентная ставка не важна. Плюс высокие ставки начали прочно входить в нашу жизнь и необеспеченные кредиты по ставкам выше 30% перестали казаться экстраординарными. Поэтому люди и брали кредиты по таким ставкам. Не все заемщики справились с высокой финансовой нагрузкой. И количество таких заемщиков, к сожалению, растет»,— резюмирует Денис Аксенов.

Дмитрий Михеенко