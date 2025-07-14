На Кубани заключили первое трамвайное концессионное соглашение на 15 млрд рублей

В Краснодарском крае заключили первое прямое концессионное соглашение по развитию трамвайной инфраструктуры. Оно позволит обеспечить льготное финансирование проекта в объеме 15,6 млрд руб. Документ подписали представители регионального министерства экономики, администрации Краснодара, компании «Синара – Городские Транспортные Решения Краснодар» и госкорпорации ВЭБ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Подписание первого для Краснодарского края прямого соглашения о трамвайной концессии является значимым событием, подтверждающим готовность города к внедрению инноваций и привлечению частных инвестиций в эту важную для жителей сферу», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Соглашение предусматривает строительство 35,6 км трамвайного пути и приобретение 100 современных трамвайных вагонов. Проект разделен на четыре этапа, что позволит постепенно вводить в эксплуатацию новые участки сети.

В 2023 году завершился первый этап реконструкции трамвайного узла на Московской улице. В 2024 году началась реализация второго этапа — строительство трамвайного пути, который соединит существующую линию с жилым комплексом «Немецкая деревня». Также поставлено 40 новых трамвайных вагонов. Сейчас работы ведутся на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан.

К концу 2025 года планируется поставить еще 50 трамвайных вагонов, пять из которых прибыли в Краснодар. На третьем этапе планируют проложить рельсы к спортивному комплексу «Баскет-Холл», а четвертый этап соединит новую линию с существующим маршрутом по улице Московской.

В крае реализуют 115 проектов государственного и муниципального частного партнерства. Общий объем инвестиций по ним превышает 370 млрд руб., из них 312 млрд руб. — внебюджетные средства. Концессионных соглашений насчитывается 38 с общим объемом инвестиций 167,5 млрд руб., из них частных — 123,2 млрд руб.

Алина Зорина