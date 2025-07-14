Количество избирателей на Кубани за пять лет увеличилось на 5,43%

В Краснодарском крае за пять лет количество избирателей увеличилось на 5,43%. Сейчас их численность составляет 4,4 млн человек, сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре с 2020 года количество избирателей увеличилось на 18,17% (152,2 тыс. человек). В Сочи — на 9,14% (33,8 тыс.), в Анапе — на 16,67% (25,6 тыс.), в Новороссийске — на 10,7% (24,6 тыс.), в Геленджике — на 6% (5 тыс.).

Выборы губернатора Краснодарского края пройдут 12, 13 и 14 сентября. Действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев подал документы для участия в выборах.

Алина Зорина