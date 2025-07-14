Суд Майкопа приостановил работу сети Yappi из-за массового отравления

Майкопский городской суд приостановил работу сети предприятий общественного питания Yappi на 90 дней из-за массового отравления посетителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации общественного питания, из-за чего пострадало более 40 жителей Майкопа. Отмечается, что руководство этой сети не обеспечило должный контроль за сроками годности и хранением продуктов, к приготовлению еды допускали работников, не имеющих медицинских книжек и не проходящих ежедневный осмотр на наличие заболеваний кожи рук.

На объектах также не проводили полноценную уборку и не мыли посуду с использованием специальных средств. На предприятии отсутствуют необходимые дезинфицирующие растворы и моечное оборудование. В ходе проверки обнаружили и другие многочисленные нарушения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента, у них диагностировали кишечную инфекцию, среди пострадавших семь детей. К утру 11 июля количество заболевших возросло до 37 человек. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Алина Зорина