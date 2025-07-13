Главные новости за 7 — 13 июля. Ростов-на-Дону и область

Прокуратура проверит обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета.

Избирательная комиссия Ростовской области получила уведомления от пяти кандидатов на должность губернатора региона. О своей готовности баллотироваться заявили врио губернатора региона Юрий Слюсарь («Единая Россия»), пенсионер Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат донского заксобрания Денис Фраш (ЛДПР), депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ) и экс-депутат донского заксобрания Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил взять под стражу Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России) на два месяца, по 28 июля включительно.

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина уведомила избирательную комиссию Ростовской области о намерении принять участие в выборах в заксобрание региона. Ростовское отделение «Единой России» выдвинуло на выборы Зинаиду Неярохину от Орловского района.

В Ростове-на-Дону завершилось строительство завода по производству цинковых белил. Проектом, инвестиции в который составили около 1,5 млрд руб., занималась компания «Эмпилс-цинк».

Экономию операционных расходов в 30-40% могут получить компании Ростовской области за счет использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

Бывший глава Новочеркасска Юрий Лысенко, подозреваемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), обжалует меру пресечения. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения чиновнику в заключении под стражу до 13 июля. Даты рассмотрения апелляции пока нет.

Из-за частых отключений мобильного интернета власти Ростова-на-Дону решили модернизировать систему отслеживания общественного транспорта.

Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержали решение Ростовского УФАС России о внесении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «СК Абсолютстрой».

В 2025 году на выборах в Ростовской области планируется привлечь не менее 4 тыс. наблюдателей, которые обеспечат общественный контроль на 2,5 тыс. избирательных участках.

На Дону с 14 по 16 июля ожидаются перебои в телерадиовещании. Причина отключений — профилактические или другие плановые работы на станциях.

В январе-июне 2025 года грузооборот порта Ростов-на-Дону составил 5,7 млн т, что почти на 26% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

В Аксайском районе на 1062 км альтернативного направления федеральной трассы М-4 «Дон» завершен первый этап ремонта путепровода.

В АО «ТЗ «Прибой» сменился руководитель — врио генерального директора назначен Роман Гладков. Ранее возглавлявший предприятие Алексей Воскресенский перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.