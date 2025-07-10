Из-за сбоев интернета Ростов модернизирует систему слежения за автобусами

Из-за частых отключений мобильного интернета власти Ростова-на-Дону решили модернизировать систему отслеживания общественного транспорта. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию департамента транспорта донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bus2.ru Фото: bus2.ru

Перебои в мобильном интернете и связи на Дону фиксируются несколько недель. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», это связано с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей во время атак БПЛА.

Ограничения в мобильной связи привели к сбоям в передаче данных о местоположении общественного транспорта. Одним из вариантов решения этой проблемы в ведомстве назвали внедрение системы локальной навигации общественного транспорта.

Ее принцип в том, что на каждой остановке ставят защищенные метки, передающие данные о своем местоположении. Когда общественный транспорт подъезжает к остановочному павильону, устройство в автобусе связывается с меткой, и система определяет точное расположение машины.

Тестирование подобной системы сейчас проводится в Таганроге. В случе успеха ее запустят в Ростове-на-Дону.

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Наталья Белоштейн