Ростовское УФАС включило строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержали решение Ростовского УФАС России о внесении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «СК Абсолютстрой». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной санкции стало неисполнение контракта. По данным ведомства, фирма заключила соглашение с «Азово-Донской бассейновой администрацией» соглашение, по которому подрядчик капитально отремонтировать дамбу за более 75 млн руб. Однако строительная компания отказалось приступать к работе, ссылаясь на плохое качества дороги и отсутствия возможности подъехать к объекту на специальной технике – подрядчик требовал расчистки леса.

«Вместе с тем заказчик неоднократно уведомлял подрядчика, что необходимость в обустройстве существующей дороги указана в контракте, и о том, что вырубка деревьев не требуется», — говорится в сообщении ФАС.

«СК Абсолютстрой» так и не приступило к работе, поэтому контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Теперь компания не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Константин Соловьев