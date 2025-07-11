За выборами-2025 на Дону будут следить 4 тысячи наблюдателей

В 2025 году на выборах в Ростовской области планируется привлечь не менее 4 тыс. наблюдателей, которые обеспечат общественный контроль на 2,5 тыс. избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«С 15 июля стартует программа их обучения, первые семинары пройдут в Ростове-на-Дону»,— отмечают в ведомстве.

Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года, в этот период в регионе пройдут 11 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», о своем участии в выборах губернатора Дона заявили 6 кандидатов.

Наталья Белоштейн