Прокуратура проверит увеличение цен на такси при отключении интернета на Дону

Сотрудники прокуратуры проверят обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверки пройдут в том числе в Ростовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В частности, ведомство проверит есть ли в действиях участников рынка признаки сговора.

Ранее жители Ростовской области жаловались в соцсетях на кратное увеличение цен на поездки в такси в условиях ограничения работы мобильного интернета.

Мария Иванова