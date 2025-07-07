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Прокуратура проверит увеличение цен на такси при отключении интернета на Дону

Сотрудники прокуратуры проверят обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверки пройдут в том числе в Ростовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В частности, ведомство проверит есть ли в действиях участников рынка признаки сговора.

Ранее жители Ростовской области жаловались в соцсетях на кратное увеличение цен на поездки в такси в условиях ограничения работы мобильного интернета.

Мария Иванова

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