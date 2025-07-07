Пятеро кандидатов заявили об участии в выборах губернатора Ростовской области

Избирательная комиссия Ростовской области получила уведомления от пяти кандидатов, намеренных участвовать в выборах на должность губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На сегодняшний день о своей готовности баллотироваться на пост главы региона уведомили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь («Единая Россия»), пенсионер Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат донского заксобрания Денис Фраш (ЛДПР), депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ) и бывший депутат донского заксобрания Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.

Мария Иванова