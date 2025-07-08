Главные новости за 8 июля. Ростов-на-Дону и область.

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина уведомила избирательную комиссию Ростовской области о намерении принять участие в выборах в заксобрание региона. Ростовское отделение «Единой России» выдвинуло на выборы Зинаиду Неярохину от Орловского района.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил взять под стражу Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России) на 2 месяца, по 28 июля включительно.

Госкорпорация «Росатом» планирует построить ветровой электростанции «Вербная ВЭС» установленной мощностью до 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Соответствующее соглашение АО «ВетроОГК-3» и правительство Ростовской области подписали на форуме «Иннопром-2025» 8 июля.

В Ростовской области в 2026 году молодым родителям начнут единовременно выплачивать 100 тыс. руб. Выплату получат семьи, в которых женщина встала на учет по беременности на ранних сроках. Также в регионе разработают специальный чат-бот, который будет помогать родителям ориентироваться в мерах поддержки.

Донское управление ветеринарии объявило закупку вакцины против бешенства для диких животных на сумму более 30,8 млн руб. Информация о двух тендерах размещена на сайте «Госзакупки».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал решение перекрыть дорогу в Аксайском районе. Этот вопрос поднимался в рамках оперативного совещания, сообщили в правительстве региона. В настоящее время бетонные блоки убрали, и проезд по дороге снова открыт.

До 1 августа 2025 года в Ростовской области жителям домов, пострадавшим от атаки БПЛА, выплатят компенсации. Такое решение глава региона принял в ответ на просьбу главы Азова Дмитрия Устименко о помощи с компенсациями.