Председатель гордумы Ростова намерена баллотироваться в заксобрание региона

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина уведомила избирательную комиссию Ростовской области о намерении принять участие в выборах в заксобрание региона. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовское отделение «Единой России» выдвинуло на выборы Зинаиду Неярохину от Орловского района. Госпожа Неярохина 11 февраля 2025 года досрочно сложила полномочия Председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону и избрана Председателем Ростовской-на-Дону городской Думы, с 1994 года неоднократно избиралась в городской законодательный орган.

Константин Соловьев