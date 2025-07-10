Арестованный экс-глава Новочеркасска Лысенко обжалует меру пресечения

Бывший глава Новочеркасска Юрий Лысенко, подозреваемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), обжалует меру пресечения. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Четвертого кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.

За это объект застройщика включили в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Кроме того, местные власти помогли предпринимателю организовать возведение школы на застраиваемой им территории за счет бюджетных средств.

Следствие ходатайствовало о заключении чиновника под стражу, отметив, что он может выехать за пределы РФ, а также уничтожить либо сокрыть доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения чиновнику в заключении под стражу до 13 июля. Даты рассмотрения апелляции пока нет.

Константин Соловьев