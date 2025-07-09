Главные новости за 9 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону завершилось строительство завода по производству цинковых белил. Проектом, инвестиции в который составили около 1,5 млрд руб., занималась компания «Эмпилс-цинк».

Экономию операционных расходов в 30-40% могут получить компании Ростовской области за счет использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

Ростовская область заняла пятое место среди регионов России и первое — в Южном федеральном округе по эффективности промышленной политики в 2024 году.

В июне в Ростовской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 119% по сравнению с показателями годичной давности.

Средняя стоимость одной минуты проезда в такси в Ростове-на-Дону выросла на 11% за год. В июле 2025 года она составила 24,2 руб., против прошлогодних 21,7 руб.

До сентября 2025 года в Ростовской области планируют создать дорожную карту по постановлению правительства РФ, касающемуся замены штрафов на инвестиции.

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