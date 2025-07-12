Грузооборот порта Ростов-на-Дону снизился на 26% в 2025 году

В январе-июне 2025 года грузооборот порта Ростов-на-Дону составил 5,7 млн т, что почти на 26% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «ПортНьюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В первом полугодии грузооборот во всех морских портах Азово-Черноморского бассейна сократился на 11,9% и составил 123,5 млн т. Заметнее всего упал объем перевалки сухих грузов — на 23,4% (49,9 млн т). Перевалка наливных грузов в этот период сократилась незначительно (-1,9%) — до 73,6 млн т.

Сильнее всего этот показатель снизился в порту Кавказ — 5,4 млн т (-49,5%), за ним следуют Ростов-на-Дону — 5,7 млн т (-25,9%), Новороссийск — 80,3 млн т (-6,7%) и Тамань — 12,9 млн т (-1,5%).

Положительную динамику показал только порт Туапсе — 10,7 млн т (+2,6%).

Наталья Белоштейн