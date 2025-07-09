Компании Ростовской области могут сэкономить до 40% за счет ИИ

Экономию операционных расходов в 30-40% могут получить компании Ростовской области за счет использования искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессах. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на технологическую компанию МТС Web Services.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшую пользу ИИ приносит при автоматизации обработки больших массивов данных. По данным специалистов, привычные способы анализа требуют много времени и ресурсов, тогда как ИИ-системы справляются с этим намного быстрее.

Такие решения могут быть актуальны для ретейла, где требуется оперативное реагирование на изменения спроса. Анализ данных из онлайн-транзакций, соцсетей и других источников помогает создавать точные прогнозы и проводить целевые акции, что снижает логистические расходы и увеличивает продажи на 10-20%.

По прогнозам специалистов в ближайшие 2–3 года спрос на ИИ в регионе будет расти, особенно среди предприятий среднего бизнеса.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области к 2026 году заработает цифровая платформа для ускоренного анализа изображений крови с помощью искусственного интеллекта.

Наталья Белоштейн