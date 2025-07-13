Главные новости за 7–13 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Аэропорт Геленджика готовят к открытию. Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс.

В Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем с инвестициями 750 млн руб. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

В Краснодарском крае появятся два крупных предприятия стекольной промышленности с общим объемом инвестиций в 2,3 млрд руб. — завод декорированной стеклотары в Краснодаре и крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла.

В Краснодарском крае в промтехнопарке на базе Армавирского электротехнического завода запустят первое в регионе производство автокомпонентов.

На обкатку в Краснодар отправлен низкопольный троллейбус «Синара-6254». Об этом рассказали в холдинге «Синара — Транспортные Машины». Там уточнили, что в столице Кубани машина будет перевозить пассажиров около двух месяцев.

Энергетики устраненяют аварии на электросетях в ряде муниципалитетов края.

СК Кубани проверит историю о попытке отдать в детдом сына погибшего на СВО бойцаю

В Новороссийске и Туапсе к работе приступили туристические полицейские.

В Горячем Ключе продолжают пополнять запасы воды на городском водозаборе после аварии. Раздача воды по районам города остается регулируемой, сроки решения проблемы пока не ясны.

«Новые люди» выдвинули кандидатов на местные выборы на Кубани/