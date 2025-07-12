В Краснодаре испытают новый троллейбус из Челябинска

На обкатку в Краснодар отправлен низкопольный троллейбус «Синара-6254». Об этом рассказали в холдинге «Синара — Транспортные Машины». Там уточнили, что в столице Кубани машина будет перевозить пассажиров около двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус «Синара-6254»

Фото: «Синара — Транспортные Машины» Троллейбус «Синара-6254»

Фото: «Синара — Транспортные Машины»

Троллейбус «Синара-6254 с запасом автономного хода до 30 км произведен на Челябинском заводе городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в «Синара — городские машины» холдинга «Синара — транспортные машины»).

В машине установлены системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), климат-контроль, автоинформирование, видеонаблюдение и видеорегистрация, а также система автоматического пожаротушения.

Дмитрий Холодный