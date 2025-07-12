В Краснодаре испытают новый троллейбус из Челябинска
На обкатку в Краснодар отправлен низкопольный троллейбус «Синара-6254». Об этом рассказали в холдинге «Синара — Транспортные Машины». Там уточнили, что в столице Кубани машина будет перевозить пассажиров около двух месяцев.
Троллейбус «Синара-6254»
Фото: «Синара — Транспортные Машины»
Троллейбус «Синара-6254 с запасом автономного хода до 30 км произведен на Челябинском заводе городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в «Синара — городские машины» холдинга «Синара — транспортные машины»).
В машине установлены системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), климат-контроль, автоинформирование, видеонаблюдение и видеорегистрация, а также система автоматического пожаротушения.