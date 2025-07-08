На Кубани запустят производство двигателей для дронов за 750 млн рублей

В Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем с инвестициями 750 млн руб. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Предприятие планирует выпускать три вида двухтактных двигателей для военной, гражданской и сельскохозяйственной авиации. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», запущенного по поручению президента России.

Сейчас в регионе работают шесть предприятий, которые производят беспилотные летательные аппараты и компоненты для них. Они изготавливают двигатели для дронов, используя отечественные материалы и комплектующие. Новая линейка двигателей обеспечит потребности военной промышленности, а также гражданские и сельскохозяйственные направления.

Кроме того, в 2025 году в Краснодарском крае планируют открыть научно-производственный центр испытаний и компетенций в области беспилотных технологий. По словам министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, для России это новая и перспективная отрасль промышленности. На Кубани в течение двух лет предприятия разработали и выпускают современные БПЛА, а также комплектующие к ним — платы управления, корпуса и винты.

Алина Зорина