Аэропорт Геленджика готовят к открытию

В ближайшее время аэропорт Геленджика планирует возобновить работу. Точная дата открытия не уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. По данным СМИ, возобновление полетов запланировано на 18 июля.

Аэропорт не принимал воздушные суда с 2022 года. Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

«Благодарю Правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края»,— заявил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Международный аэропорт Краснодара готов начать работу в случае распоряжения Росавиации. На данный момент сигнал о возобновлении работы воздушной гавани не поступал. Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина.

Алина Зорина