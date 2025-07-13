В Горячем Ключе продолжают пополнять запасы воды на водозаборе после аварии

В Горячем Ключе продолжают пополнять запасы воды на городском водозаборе после аварии. Раздача воды по районам города остается регулируемой, сроки решения проблемы пока не ясны. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Сейчас на городском водозаборе — около 1,2 тыс. куб. м воды. С ночи открыта раздача на все районы до санатория «Горный». Регулировать подачу приходится в зависимости от объема воды на водозаборе.

Накануне благодаря поддержке заводов минвод и военных водозабор наполнялся по резервной схеме. Две машины подвозили воду с Саратовского водозабора. Сегодня эту работа будет продолжена.

Наиболее сложная обстановка — по-прежнему на Чепурковой и Курортной горах. Объема воды для наполнения емкостей не хватает. Введение графика подачи пока не представляется возможным.

Сейчас емкости для раздачи воды расставляют по горным улицам: Щорса / Нагорная, Щорса / Южная, Радищева / Горная, Радищева / Южная, Щорса, 46. Ранее установленные в районах города емкости сегодня также будут продолжать наполнять в течение дня. С утра власти приступили к отработке заявок на подвоз воды.

«Понимаю, что всем хотелось бы услышать какие-то четкие сроки решения проблемы. Однако на данный момент прогнозировать ситуацию сложно. С учетом жары разбор лишь увеличивается. Делаем все возможное для решения этой проблемы», — написал глава Горячего Ключа в своем Telegram.

Причиной проблем с водоснабжением в Горячем Ключе стала длительная остановка Центрального водозабора, связанная с аварией на магистральном водоводе в минувшую среду. В результате стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы на водозаборе были практически исчерпаны. Проблема главным образом затрагивает горную часть города. Аварийная ситуация и последующий масштабный разбор воды создали угрозу водоснабжению всего Горячего Ключа. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, местные власти приняли решение о введении временного графика подачи воды в горной части.

Михаил Волкодав