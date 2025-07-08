В Краснодаре создадут два завода стекольной промышленности за 2,3 млрд руб

В Краснодарском крае появятся два крупных предприятия стекольной промышленности с общим объемом инвестиций в 2,3 млрд руб. — завод декорированной стеклотары в Краснодаре и крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла. Соглашения о строительстве подписали на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Завод декорированной стеклотары в Краснодаре, планирует выпускать до 50 млн изделий в год. Договор о создании объекта заключили с компанией «Унипак». Объем капиталовложений составит 219 млн руб. Предприятие построит производственное и административное здания, склады, контрольно-пропускной пункт, проведет благоустройство территории.

«Для обеспечения новых мощностей планируем организовать 130 рабочих мест. Таким образом, увеличим штат сотрудников предприятия более чем в два раза. Также в 1,5 раза нарастим производство продукции — до 75 млн декорированных стеклянных изделий в год», — сообщил представитель Иван Фатеев.

Второе производство стекольной промышленности, крупнейшее в ЮФО, будет работать на территории индустриального парка «Краснодар». Протокол о намерениях расширить инвестиционный проект подписали с директором Южной стекольной компании Артуром Шишко.

«Знаю, что ведете активное строительство, установили 70% оборудования, которое приобрели с краевой господдержкой. В общей сложности предоставили предприятию 440 млн руб. финансирования в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона», — отметил Александр Руппель.

По словам Артура Шишко, сумму инвестиций планируют увеличить до 2,1 млрд руб., число рабочих мест — до 200. Планируется запуск крупнейшего завода с последующим увеличением мощности и номенклатуры до выпуска конечной продукции. Предприятие будет выпускать стеклопакеты для строительного рынка, интерьерные изделия и продукцию для архитектурного остекления зданий. Объем производства составит свыше 1 млн кв. м стеклоизделий ежегодно.

Алина Зорина