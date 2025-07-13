СК Кубани проверит историю о попытке отдать в детдом сына погибшего на СВО бойца

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному главку ведомства проверить информацию о том, что в Краснодаре матери погибшего на СВО бойца отказывают в оформлении опеки над оставшимся без родителей внуком из-за отсутствия свидетельства о смерти военного. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Ранее в «Царьграде» появилась публикация о том, что восьмилетний житель Краснодара в июне остался круглым сиротой. Сначала в зоне СВО погиб его отец, а в июне в результате несчастного случая — и мать. Бабушка ребенка (мать погибшего отца) решила забрать мальчика к себе. Она пыталась признать отца погибшим через суд, но получила отказ — он числится пропавшим без вести. А вскоре ей пришло и предупреждение от органов опеки, что, если в ближайшее время она не получит свидетельство о смерти сына, то внука заберут в детдом, пишет издание. Обращения в различные инстанции результатов не приносят.

«В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – отмечается в релизе СКР.

Андрей Петров