Энергетики устраненяют аварии на электросетях в ряде муниципалитетов края

Энергетики продолжают устранять последствия аварий, которые произошли на электросетях в Краснодаре, Новороссийске, Выселковском, Белореченском и Каневском районах. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На Кубани из-за сильной жары и перегрузки сетей происходят отключения электроэнергии.

В Прикубанском округе Краснодара из-за отключения подстанции «РИП-214» и 9 трансформаторных подстанций без электроэнергии остались жилые дома по улицам: 40 лет Победы, Московская, Байбакова, Зиповская.

В Новороссийске без света остались улицы Фисанова, Мысхакское шоссе, Волгоградская, Золотаревского, район 5-й бригады. Здесь причины отключения специалисты только выясняют. Уточняется, что причины ранее произошедшего аварийного отключения устранены, электроэнергия поступает в дома.

В Выселковском, Белореченском и Каневском районах наблюдаются точечные отключения в связи с перегревом оборудования и высокой нагрузкой на сети. Аварийные бригады оперативно реагируют на все заявки местных жителей и устраняют аварии.

Ранее также об отключениях электроэнергии сообщили власти Армавира.

Михаил Волкодав